Вторгнення Росії в Україну

СБУ викрила агента фсб, який організовував підпали військових авто у Києві

Служба безпеки затримала у Києві ще одного агента фсб. На замовлення рашистів він організовував підпали авто Сил оборони в столиці України.

Як встановило розслідування, зловмисник підшукував потенційних виконавців диверсій, вербував їх та координував підривну діяльність.

У березні цього року співробітники СБУ «по гарячих слідах» викрили двох ворожих агентів, котрих курував цей фігурант і які за його завданням займалися підпалами авто у Деснянському районі столиці.

Координатором підпалювачів виявився мобілізований, який самовільно залишив службу на Харківщині та втік до столиці, де почав працювати на ворога.

До уваги російської спецслужби він потрапив, коли шукав «швидкі заробітки» у Телеграм-каналах.

Після вербування він почав залучати до роботи на фсб місцевих наркозалежних, які за суми «на дозу» погоджувалися вчиняти замовні підпали.

Перед злочином вони погоджували з резидентом потенційну «ціль», а після підпалу направляли йому фото та відео загоряння. Далі він месенджером звітував куратору від фсб.

Співробітники СБУ задокументували злочини резидента агентурної групи і затримали його за місцем проживання у Києві.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на фсб.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

