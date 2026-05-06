На Дніпропетровщині 4 людини загинули, ще 19 – поранені внаслідок російської атаки

росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини. Пошкоджені підприємства, рятувальники ліквідовують наслідки атаки.
У Криворізькому районі пошкоджено інфраструктуру.
У Нікопольському районі внаслідок обстрілів пошкоджено адмінбудівлю та готель, житлову забудову й автомобілі. Вогнеборці ліквідували пожежу в багатоповерховому будинку та на території приватного житлового сектору, а також загасили займання двох легкових автомобілів.
У Синельниківському районі росіяни поцілили у приватну садибу. Пожежу, що виникла, ліквідували вогнеборці.
До робіт залучено понад 130 рятувальників та 40 одиниць техніки ДСНС.