fbpx
Вторгнення Росії в Україну

На Дніпропетровщині 4 людини загинули, ще 19 – поранені внаслідок російської атаки

  • admin
  • Коментарі Вимкнено до На Дніпропетровщині 4 людини загинули, ще 19 – поранені внаслідок російської атаки

росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини. Пошкоджені підприємства, рятувальники ліквідовують наслідки атаки.

У Криворізькому районі пошкоджено інфраструктуру. 

У Нікопольському районі внаслідок обстрілів пошкоджено адмінбудівлю та готель, житлову забудову й автомобілі. Вогнеборці ліквідували пожежу в багатоповерховому будинку та на території приватного житлового сектору, а також загасили займання двох легкових автомобілів.

Читайте також:  СБУ повідомила про підозру капітану суден «тіньового» флоту рф, які вивозили зерно та нафтопродукти з Криму

У Синельниківському районі росіяни поцілили у приватну садибу. Пожежу, що виникла, ліквідували вогнеборці.

До робіт залучено понад 130 рятувальників та 40 одиниць техніки ДСНС.

Переглядів: 4

Читайте також: