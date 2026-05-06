Горять Карпати: пожежники Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей намагаються зупинити вогонь

Станом на 08:00 6 травня вогнеборці та лісівники продовжують ліквідовувати лісову пожежу на території Верхньо-Воловецького лісництва. Площа пройдена вогнем становить близько 75 гектарів.

До гасіння залучено 243 людини та 46 одиниць техніки, з них від ДСНС — 138 рятувальників і 36 одиниць техніки. На допомогу закаратським рятувальникам залучено колег з Львівської та Івано-Франківської областей. Загалом 58 рятувальників та 14 одиниць техніки

Планується залучення авіації ДСНС.

Також до ліквідації пожежі долучено 105 працівників Карпатської філії ДП «Ліси України» та 10 одиниць техніки, зокрема автоцистерну, 6 пожежних модулів і 3 одиниці іншої техніки.

Роботи з ліквідації пожежі тривають.