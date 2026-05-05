Омбудсман України заявив, що заступник керівника Закарпатського ОТЦК та СП міг надати неправдиві свідчення на засіданні ТСК

Ситуація з порушеннями прав людини в Ужгородському РТЦК та СП стала предметом розгляду Тимчасової слідчої комісії ВРУ під головуванням Олексія Гончаренка. Комісія заслухала заступника начальника Закарпатського ОТЦК та СП — Олександра Бовкуненка.

Якщо, зі слів Олександра Бовкуненка, люди, які перебували в Ужгородському РТЦК та СП, були призвані на військову службу, тоді виникає логічне питання: чому їх не було поставлено на фінансове забезпечення і чому вони не отримали грошового забезпечення за період перебування в Ужгородському РТЦК та СП?

Якщо ж їх належно харчували, як стверджується, тоді постає інше питання: чому вони не були поставлені на продовольче забезпечення у встановленому порядку?

Олександр Бовкуненко був особисто присутній під час моніторингового візиту Офіс Омбудсмана України до Ужгородського РТЦК та СП і бачив виявлені порушення прав людини. Тому надані пояснення не знімають питань, а навпаки — потребують окремої правової оцінки, як і кожна відповідь, озвучена під час засідання ТСК.

Моя позиція чітка: факти порушень підтверджуються зверненнями громадян, висновками моніторингової групи, матеріалами ВСП та слідчими діями у межах відкритого кримінального провадження. Це сформована доказова база, яка потребує належної правової реакції.

Ми вже готуємо повідомлення до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони за вказаними фактами.

Наголошую: усі резонансні випадки під час мобілізаційних заходів перебувають у моєму полі зору. Кожен факт перевіряється — закон має діяти однаково для всіх.

Якщо ваші права порушено — не мовчіть, звертайтеся до Офісу Омбудсмана України:

адреса: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ;

електронною поштою: hotline@ombudsman.gov.ua;

за номерами телефонів: 1678; 044 299 74 08.