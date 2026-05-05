На Київщині через горе – матір помер мальнький хлопчик

38-річна безробітна жінка жила з двома дітьми (хлопчики 11 та 2 років) у Броварах. Батько дітей наразі боронить країну у лавах ЗСУ. Жінка на обліку у лікаря-нарколога та психіатра не перебувала, однак періодично зловживала спиртними напоями та проходила курс лікування антидепресантами.

23 квітня ввечері її 2-річному сину стало зле. Розуміючи, що дитина потребує невідкладної медичної допомоги, жінка не викликала швидку та навіть не намагалася допомогти хлопчику самостійно.

Через деякий час дитина померла у матері на ліжку.

Після цього жінка намагалася приховати смерть сина: помістила тіло хлопчика у коробку та сховала у шафі власної спальні.

Після цього декілька днів поспіль жінка брехала родичам, що дитина нібито з отруєнням ліками в лікарні. Тіло виявили правоохоронці після того, як бабусі, не знайшовши онука в медзакладі, забили на сполох. Матір дитини аргументувала цей вчинок тим, що не хотіла віддавати та поховати сина.

Її було затримано на місці в порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 135 та ст. 166 КК України – залишення в небезпеці, що спричинило смерть людини, та злісне невиконання батьківських обов’язків по догляду за дитиною, що призвело до тяжких наслідків. Суд обрав жінці запобіжний захід – тримання під вартою.

Причини смерті хлопчика, якому в липні мало виповнитися 3 роки – встановлюються.

Старша дитина наразі перебуває під опікою родичів.

Окремо прокуратура надасть правову оцінку діям посадових осіб соціальних служб та перевірить, чи були ними вчасно вжиті всі необхідні заходи для захисту дітей, які проживали у цій сім’ї. У разі встановлення фактів службової недбалості буде вирішуватись питання про притягнення винних до відповідальності.

«Коли держава бачить сигнали небезпеки для дитини – реакція має бути негайною! Якщо цього не сталося, відповідати мають усі, чия бездіяльність дозволила трагедії статися», – зазначив керівник Київської обласної прокуратури Дмитро Прокудін.