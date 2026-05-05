Затримали агентку рф, яка готувала теракт у Житомирі, видаючи себе за поштового кур’єра

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція зірвали нову спробу рашистів здійснити теракт у Житомирі. За результатами дій на випередження затримано російську агентку, яка готувала підрив адмінбудівлі одного з підрозділів Збройних Сил України в обласному центрі.

Як встановило розслідування, фігурантка мала під виглядом кур’єра доставити у приміщення поштове відправлення, в середині якого знаходилась саморобна бомба.

Після передачі «посилки» російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати її.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агентку, коли вона підготувала вибухівку і придбала уніформу однієї із відомих служб поштової доставки.

Як встановило розслідування, підготовкою теракту займалася завербована рашистами наркозалежна мешканка Ізмаїла на Одещині. У поле зору російських спецслужбістів вона потрапила, коли шукала у Телеграм-каналах «швидкі заробітки на дозу».

Після вербування жінку «відрядили» до Житомира, де вона орендувала квартиру і приступила до виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) за інструкцією від двох кураторів з рф.

Задокументовано, що вони доручили агентці «підсилити» бомбу металевими гайками і болтами та спорядити мобільним телефоном для дистанційної активації.

Далі фігурантка провела дорозвідку біля потенційної «цілі» та узгодила з російськими спецслужбістами час та локацію запланованого теракту.

Паралельно з цим зловмисниця фотографувала та знімала на відео периметри інших військових об’єктів у Житомирі, поблизу яких ворог готував наступні підриви.

Під час обшуку в орендованій квартирі затриманої вилучено готовий СВП, хімічні компоненти для виготовлення саморобної вибухівки, уніформу кур’єра і смартфон із доказами підготовки до замаху.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Житомирській області спільно Національною поліцією за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.