64 млн грн збитків і вагони, що не витримали навіть кількох років: викрито схему постачання неякісного рухомого складу для «Укрзалізниці»

Повідомлено про підозру колишньому директору, чинному директору та начальнику управління одного з вагонобудівних заводів у заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця».

За даними слідства, між «Укрзалізницею» та підприємством було укладено договір на постачання пасажирських вагонів і колісних пар для руху як українською, так і європейською колією. Йдеться про рухомий склад для міжнародних перевезень.

Продукцію виготовили, поставили та ввели в експлуатацію. Але вже через кілька років під час планового технічного обслуговування виявили критичні дефекти – тріщини та розриви ключових елементів вагонів і візків.

І це при тому, що нормативний строк їх служби десятки років.

Експертизи підтвердили: при виробництві використали сталь із заниженими фізико-технічними характеристиками, а зварні роботи виконали з грубими порушеннями.

Фактично вагони стали непридатними до експлуатації на десятки років раніше, ніж передбачено.

Збитки державі понад 64 мільйони гривень.

Дії посадовців кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Залізниця це не просто транспорт. Це безпека людей і критична логістика держави, особливо в умовах війни.

Жодних «технічних помилок» тут немає. Є свідомі рішення і буде відповідальність.