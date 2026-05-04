Мінус один: на рф генерал-полковник Станіслав Петров наклав на себе руки

У Москві знайшли мертвим колишнього командувача військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) Збройних сил РФ генерал-полковника Станіслава Петрова.

За повідомленнями російських ЗМІ, тіло Петрова виявили родичі близько сьомої години ранку 2 квітня у його квартирі в “будинку на набережній”. За попередніми даними, відставний генерал вчинив самогубство.

Неназвані джерела в правоохоронних органах повідомили, що поруч із загиблим знайшли пістолет.

Петров був останнім командувачем військ хімічного захисту СРСР і першим очільником новостворених військ РХБЗ Росії, якими він керував до 2001 року. Після відставки він працював науковим співробітником у військовому інституті та обіймав посаду головного редактора журналу “Вестник Войск РХБ защиты”.

Згідно з офіційною біографією, Петров був головним науковим співробітником “27-го наукового центру”, який перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії та України через причетність до розробки та застосування хімічної зброї у складі російських окупаційних військ.

