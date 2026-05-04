В Одесі викрито продаж 50 тонн гуманітарної допомоги на понад 40 млн грн

В Одесі правоохоронці викрили незаконний продаж гуманітарної допомоги, яка мала безоплатно надходити українцям. За даними слідства, до цього причетні колишній митник, представник благодійної організації та їхній спільник-іноземець.

Прокуратура інкримінує їм незаконний продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Як встановило слідство, допомога надходила з-за кордону через благодійні фонди. Йшлося про одяг і взуття, які мали безкоштовно передати людям, що потребують допомоги. Натомість цей товар опинявся у продажу.

З жовтня минулого року по квітень 2026 року гуманітарку завозили вантажівками до складів в Одесі, після чого її перевозили на промтоварний ринок «7 кілометр» і реалізовували за гроші.

Щоб створити видимість законності, оформлювали документи про нібито передачу допомоги між благодійними організаціями. Фактично ж товар одразу спрямовували на продаж.

За даними слідства, таким чином реалізували понад 50 тонн гуманітарної допомоги, яку завозили 11 окремими партіями. Орієнтовна вартість товарів перевищує 40 мільйонів гривень.

Під час розслідування правоохоронці провели понад 60 обшуків. Вилучено документи щодо ввезення та оформлення допомоги, чорнову бухгалтерію, мобільні телефони та сам товар.

За клопотанням Одеської обласної прокуратури підозрюваних взято під варту з можливістю внесення застави.

Оперативний супровід – УСР в Одеській області ДСР НП України та УСБУ в Одеській області. Досудове розслідування – СУ ГУНП в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.