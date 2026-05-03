Поліція Закарпаття викрила схему переправлення через кордон чоловіків, замасковану під медевакуацію￼

Сьогодні близько 08:30, під час відпрацювання оперативної інформації, у селі Нижні Ворота наряд патрульної поліції зупинив для перевірки автомобіль швидкої медичної допомоги, що належить громадській організації, яка займається перевезенням тіл полеглих Захисників України. За попередніми даними, цей транспортний засіб зловмисники використовували як прикриття для транспортування військовозобовʼязаних чоловіків через блокпости у напрямку прикордоння.

За кермом автомобіля перебував 48-річний житель Херсона. У салоні «швидкої» переховувалися двоє пасажирів — 23-річний та 27-річний мешканці Києва. Один із них перебував у активному розшуку за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Встановлено, що водій забрав «клієнтів» у столиці та на спеціалізованому транспортному засобі мав доставити їх до Закарпатської області для подальшого незаконного перетину державного кордону. За свої послуги він планував отримати грошову винагороду, розмір якої наразі встановлюється. Під час огляду з транспортного засобу слідчі вилучили 14 тисяч доларів США.

48-річного фігуранта поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі Відділення поліції № 2 Мукачівського районного управління поліції кваліфікували його дії за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Слідство триває. Заходи з викриття проводилися у співпраці зі співробітниками 27 прикордонного загону імені героїв Карпатської Січі.