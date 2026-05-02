У Вінниці “пастер” зґвалтував більше 10 дітей

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури у Вінниці затримано засновника приватного християнського реабілітаційного центру для дітей за підозрою у сексуальному насильстві над неповнолітніми, яке тривало понад 10 років.

Про злочини проти дітей стало відомо у 2021 році, коли до правоохоронних органів звернулася мати однієї з вихованок центру. Вона повідомила, що у 2019 році її 13-річна донька зазнала сексуального насильства від засновника закладу, що опікувався дітьми у складних життєвих обставинах.

Дівчина розповіла, що підозрюваний спеціально створював ситуації, щоб залишитися з нею наодинці, а тоді цілував і торкався тіла, в тому числі статевих органів. З її слів, такі ж дії чоловік вчиняв і щодо інших дітей.

За цим зверненням одразу було відкрито кримінальне провадження і розпочато досудове розслідування. Слідство почало працювати з іншими вихованцями центру.

Чимало з них з початком повномасштабної війни виїхали з рідними за кордон. Це вплинуло на оперативність проведення слідчих дій, але не на їх повноту й об’єктивність.

Опитавши десятки колишніх вихованців, слідство встановило, що злочини проти статевої свободи і недоторканості там вчинялися з періодичністю впродовж 15 років існування закладу (2006 – 2020 рр.).

Кожна зміна – це 25-50 дітей. Серед них підозрюваний «обирав» дівчаток, стосовно яких вчиняв розбещення і сексуальне насильство. Він діяв за однаковою схемою: змушував потерпілу залишитися з ним наодинці і вчиняв злочин. Робив це у своєму кабінеті, житлових кімнатах, котельні, вбиральні і навіть під час виїзного відпочинку дітей на природі. Аби діти мовчали, він погрожував покараннями за неналежну поведінку, порушення правил тощо.

Прокуратура та органи слідства 5 років працювали над тим, аби зібрати належну доказову базу у справі і затримати чоловіка. На сьогодні встановлено 10 потерпілих. Триває робота зі встановлення інших можливих жертв «вихователя».

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 153 ККУ – сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла 14-річного віку, та ч. ч. 1, 2 ст. 156 ККУ – розбещення малолітніх та неповнолітніх осіб.

У підозрюваного проведено санкціонований обшук. Судом йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості застави.

За інкриміновані злочини передбачене позбавлення волі на строк до 10 років.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей СУ ГУНП у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.