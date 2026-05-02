Поліція Львівщини встановлює обставини смерті немовляти: звертаємося за допомогою в ідентифікації речей

Правоохоронці проводять розслідування за фактом виявлення тіла новонародженого хлопчика 28 квітня у лісопарку на проспекті Чорновола.

Поліцейські звертаються до громадян, медичних працівників та волонтерів із проханням допомогти в ідентифікації речей, знайдених на місці події.

Зокрема, у дорожній сумці була біла пелюшка з написом «пол.від.» (ймовірно — «пологове відділення»).

Усіх, хто володіє інформацією, яка допоможе у розкритті злочину, просимо телефонувати за номером: 096-345-85-39 або на спецлінію 102.

Нагадаємо, повідомлення про підозрілу сумку, виявлену в лісопарку на проспекті Чорновола у Львові, надійшло у поліцію 28 квітня. У сумці правоохоронці виявили тіло немовляти, хлопчика, без ознак життя.

Встановлюються усі обставини смерті хлопчика, призначені експертизи.