Я – український націоналіст, тому усі мої думки та дії спрямовані на інтерес Нації та захист Держави- Дмитро Ярош

Я не є борцем з корупцією, або з антикорупціонерами…

Я – український націоналіст, тому усі мої думки та дії спрямовані на інтерес Нації та захист Держави.

Отже, дивлячись на той безлад, не можу збагнути, що відбувається в тилу, коли «порційно», час від часу, озвучуються так звані «плівки міндича»???

По-перше, вже не раз говорив про те, що корупція, особливо під час Воєнного стану, має прирівнюватися до державної зради і каратися найвищою мірою. Тобто, кожен корупціонер є ворогом Нації та Держави зі всіма наслідками. Тут все зрозуміло.

По-друге, якщо антикорупціонери знаходять корупціонерів, то їхня протидія цій наволочі має бути миттєвою і дієвою… та не розтягнутою на роки; в інтересах українського народу, та тих хто віддає своє здоровʼя і життя на Передовій. Хлопці та дівчата на Фронті не мають так багато часу, як люди в Тилу…

По-третє, чому антикорупціонери викидають матеріали тоді, коли українські оборонні компанії хоч чогось досягають? І чому йде така «утєчка» інформації: чому цивільні журналісти отримують доступ до «плівок», які здобуті у законний спосіб тим же НАБУ?

Так, я справді маю більше питань, ніж відповідей, інформації для обʼєктивних висновків сильно бракує, даруйте, якщо щось не так…

Але, кожен Українець має пахати на Перемогу над одвічним ворогом, а не займатися хернею, обслуговуючи або свої приватні інтереси, або інтереси закордонних господарів… Це стосується як людей влади, так і опозиціонерів та антикорупціонерів…

Щоб не було так, що корупцію ми «переможемо», але Державу здамо ворогу…

Бо, благими намірами, часто, вистелена дорога до пекла…

Памʼятаймо, що Україна понад усе!

Дмитро Ярош