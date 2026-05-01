СБУ спільно із Силами оборони вчергове уразила нафтотермінал порту Туапсе

Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки та оборони (ГУР і СБС) вчергове уразили інфраструктуру морського порту «Туапсе» та Туапсинського НПЗ у Краснодарському краї рф.

Морський нафтотермінал і Туапсинський НПЗ є важливим виробничим комплексом і логістичним вузлом, який забезпечує зв’язок між видобутком, переробкою та експортом російської нафти. Туапсинський НПЗ — єдиний нафтопереробний завод росії на узбережжі Чорного моря. Його потужність — близько 12 млн тонн нафти на рік.

Внаслідок удару українських безпілотників виникла пожежа нафтомазутної суміші в резервуарах. Над терміналом підіймається стовп чорного диму.

Служба безпеки продовжує завдавати серйозних збитків російській економіці, відпрацьовуючи по об’єктах, які забезпечують нафтодоларові надходження до її бюджету. Такі спецоперації знижують здатність рф продовжувати війну проти України. Ця робота триватиме й надалі.