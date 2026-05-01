Києві затримали журналіста Михайла Ткача, йому загрожує до 8 років увʼязнення

Слідству вдалось зʼясувати, що Міндіч, Шефір, а також невідомі Вова та Андрій, які фігурують на плівках, є представниками єврейської нації, а тому будь-які претензії в їх бік кваліфікуються, як антисемітизм.

В той же час, Михайло Ткач заявив що має єврейське коріння по бабусі, в звʼязку з чим ДБР відкрило кримінальне провадження проти працівників поліції, які затримали журналіста.

Згодом зʼясувалось, що лейтенант поліції Абрамов, який проводив затримання, теж мав єврейське коріння, в звʼязку з чим СБУ порушило справу проти ДБР.

Слідство триває. Працівникам ДБР надано 48 годин, аби довести своє єврейство, в зворотному випадку їм доведеться відсидіти 24 роки (8 за Ткача, 8 за працівників поліції та 8 за себе)