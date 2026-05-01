Генштаб повідомив про ураження ворожих Су-57 та Су-34

Генеральний штаб ЗСУ повідомив радісну звістку.

Підтверджено результати заходів зі зниження можливостей противника завдавати ударів по цивільних об’єктах на території України.

Так, 25.04.2026 на аеродромі Шагол у Челябінській області рф воїнами Сил безпілотних систем ЗСУ було уражено декілька винищувачів Су-57 та винищувач-бомбардувальник Су-34.

Ступінь пошкоджень уточнюється.

Цілі знаходились на відстані близько 1700 км від держкордону України!

Далі буде!

Слава Україні!