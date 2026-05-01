Ганебний скандал чи просто “двійка”: Закарпатський ТЦК “відчитали як школяра” на всю Україну на засіданні ТСК (ВІДЕО)

Сьогодні відбулось чергове засідання ТСК Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану.

Серед запрошених були:

🔷 Сергій Марченко, міністр фінансів України.

🔷 Олександр Бовкуненко, заступник начальника Закарпатського обласного ТЦК та СП.

Цю інформацію оприлюднив на своєму тг-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

На засіданні Комісія підіймала теми порушення прав людини співробітниками ТЦК у Закарпатській області, а також розглядала можливі незаконні дії щодо накладення санкцій РНБО на громадян України.

Зокрема під час слухання були зачеплені теми щодо накладення санкцій РНБО на фігурантів справи “Мідас”, зокрема Тімура Міндіча.

У той же час були підняті численні випадки порушення прав людини на Закарпатті.

Комісія розглянула випадок мобілізації Петра Миньо, який не мав підлягати призову на військову службу за станом здоров’я.

Окрема увага була приділена потенційному незаконному збагаченню керівника Закарпатського обласного ТЦК та СП, а також деяких інших працівників ТЦК та ВЛК у Закарпатській області.

Тимчасова слідча комісія продовжить опрацьовувати отриману інформацію та продовжить роботу з розслідування можливих фактів корупції та порушення прав людини під час воєнного стану.

Заступник начальника Закарпатського ОТЦК та СП Олександр Бовкуненко заявив, що у очільника Закарпатського ОТЦК Савчука не знайшли ніякої готівки в кабінеті.

Раніше повідомлялось, що СБУ знайшли 100 тисяч доларів готівкою у Савчука.

Про «прайси» в Закарпатському ТЦК я нічого не чув — заявив заступник начальника Закарпатського ОТЦК та СП Олександр Бовкуненко.

Розбираємось, кейс начальника Закарпатського ТЦК та СП Андрія Савчука, у якого знайшли 100 000$

Заступник начальника обласного ТЦК заявив, що дізнався про цю ситуацію лише з новин та говорить, що цих коштів у його керівника під час обшуків не знаходили.

Також підтвердив, що у ТЦК проводились обшуки, але лише у кабінеті Савчука.

Розбираємо “прайси” в Закарпатському обласному ТЦК та СП за словами Влада Стоцького

Заступник начальника Закарпатського ОТЦК та СП Олександр Бовкуненко заявив, що у словах Стоцького немає конкретики.

П’ять військовослужбовців Закарпатського обласного ТЦК та СП затримали по корупційних справах

Про це заявив заступник начальника Закарпатського ОТЦК та СП Олександр Бовкуненко та додав, що випадки стосувались допомоги втечі з ТЦК.

Також він заявив, що він не чув про жодні прайси у Закарпатському обласному ТЦК.

Розмовляємо про те, як в Закарпатському обласному ТЦК та СП борються з корупцією.

Заступник начальника цього ТЦК заявив, що вони постійно доводять випадки корупційних діянь та покарання за них до військовослужбовців, а також введуть відомість про обізнаність із законами про запобігання корупції та покарання передбачене кримінальним кодексом.

Окрім цього у Закарпатському ОТЦК заснували журнал інструктажу, де мають розписуватись за обізнаність з цими законами.

Заступник начальника Закарпатського ОТЦК та СП Олександр Бовкуненко прокоментував ситуацію в Ужгородському РТЦК, де представник омбудсмена зафіксував масові порушення:

Це збірний пункт знаходиться в орендованому приміщенні, орендодавець не дозволяє вносити зміни і перебудовувати.

Мобілізовані знаходились в спортзалі, забезпечені ліжком, матрасом, подушкою, ковдрою.

Раз на два тижні проводяться дезінфекційні заходи.

Питаю у представника Закарпатського ТЦК, чи дійсно, що там люди знаходились до 50 днів.

Він відповідає, що йому це невідомо.

«У нас дуже чудові умови харчування, сучасна їдальня побудована. Проблем з харчуванням не було», — заступник начальника Закарпатського ОТЦК та СП Олександр Бовкуненко про ситуацію в Ужгородському РТЦК.

Начальник Ужгородського РТЦК буде переведений до бойової частини після скандалу з місцем тримання мобілізованих в Ужгородському РТЦК, — заступник начальника Закарпатського ОТЦК та СП Олександр Бовкуненко.

Розбираємо кейс Петра Миньо

Ситуація була така: людина їхала собі з дому до Мукачева, ще й машина повна худоби свиней, яких він віз на продаж. На блокпості його затримали поліцейські, які чомусь вирішили його відвезти в Мукачівський РТЦК та СП!

За інформацією заступника керівника Закарпатського ОТЦК, Петро Миньо був призваний на військову службу та відправлений до військової частини!

Ми міняємо приміщення з покращеними умовами, — заступник начальника Закарпатського ОТЦК та СП про нове приміщення Ужгородського РТЦК, де тримали мобілізованих.

Корисним він точно не буде, — заступник керівника Закарпатського ОТЦК про доцільність мобілізації Петра Миньо.

Продовжуємо розбиратись із сумнівною мобілізацією в Закарпатському ОТЦК

Заступник начальник Бовкуненко заявив, що мобілізований перебував у “картотеці вільних залишків”.

Що таке “картотека вільних залишків” він не пояснив.

Підбиваємо підсумки щодо кейсу Петра Миньо

“Дуже цікаво, як він з такими проблема зі здоров’ям міг свиней везти. Я думаю, що розумова відсталість легкого ступеню не завадила б на колесі гайку крутити у ремонтному батальйоні” — прокоментував кейс Миньо Заступник начальника Закарпатського ОТЦК та СП Олександр Бовкуненко.

Розбираємо кейс керівника ВЛК Паука, під час обшуків у якого виявили майже пів мільйона доларів

Може бути, що він діяв самостійно, не перебуваючи у зв’язці з будь-якими співробітниками ТЦК — Заступник начальника Закарпатського ОТЦК та СП Олександр Бовкуненко.

Він також заявив, що немає потреби у службовому розслідуванні, бо все вже було проведено правоохоронними органами.

Розбираємо кейс Ужгородського РТЦК, у якому омбудсменом ВР з прав людини були виявлені умови повної антисанітарії/

Приблизно 35% представників ТЦК в Закарпатської області — це учасники бойових дій, — заступник начальника Закарпатського ОТЦК та СП/

Продовжуємо розбирати кейс Ужгородського РТЦК, де люди перебували довгий термін

За словами заступника Закарпатського ОТЦК, що люди в Ужгородському РТЦК не тримались протягом 10-20 та навіть 50 днів.

Також він заявив, що мала кількість посуду була обумовлена наявністю столової, де і годували мобілізованих.

Він буде переміщатись до бойової частини — заступник керівника Закарпатського ОТЦК про начальника Ужгородського РТЦК/

Розбираємо кейс начальника Іршавського ТЦК Травова, який приїхав на місце ремонту моста, щоб мобілізувати робітників

Як виявилось зі слів заступника керівника Закарпатського ОТЦК, він самостійно проїжджав міст і вирішив мобілізувати працівників, при тому перебуваючи на лікарняному. Представників поліції при ньому теж не було.

Далі він посварився з робітниками та поїхав та викликав поліціантів з військовими ТЦК, щоб мобілізувати будівельників.

Наступне чергове засідання відбудеться вже вже 6 травня в будівлі КМДА.