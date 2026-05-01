fbpx
Бюро економічної безпеки України активно залучає нових фахівців та створює можливості для професійного розвитку

У Бюро економічної безпеки України запровадили можливість 6-місячного стажування на посадах державної служби з перспективою подальшої роботи детективом.

«Можливість отримати практичний досвід в БЕБ може стати стартом професійної кар’єри», – зазначив Олександр Цивінський.

Наразі відкрито конкурси на посади у центральному апараті та територіальних управліннях. Йдеться про детективів, аналітиків, юристів, керівників підрозділів, фахівців з кібербезпеки, внутрішнього контролю, HR та комунікацій.

«Формуємо команду, яка виявляє ризики в економіці та запобігає функціонуванню тіньових схем. Ключовий фокус – аналітична робота, протидія економічним правопорушенням і створення рівних правил для бізнесу», – зазначив Директор БЕБ.

Нагадаємо, у БЕБ триває конкурсний відбір на понад 260 вакансій. Бюро економічної безпеки України продовжує формування нової команди. Перелік посад постійно оновлюється.

