СБУ затримала агента гру рф, який наводив реактивні дрони рашистів по Дніпропетровщині

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпропетровській області ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). Зловмисник наводив по захисниках прифронтового регіону ворожі реактивні дрони типу «Герань-3».

За матеріалами справи, коригуванням повітряних ударів займався завербований ворогом місцевий безробітний. До уваги рашистів він потрапив, коли шукав «легкі заробітки» з акаунту свого племінника у Телеграм-каналах.

В обмін на обіцянки «швидких підробітків» агент мав виявити позиції української артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню HIMARS, по яких ворог готував дронову атаку.

Також зловмисник погодився відстежувати для гру рф маршрути руху бронетехніки українських військ у напрямку фронту.

Для цього він облаштував на даху свого будинку «спостережний пост», звідки за допомогою бінокля і телефонної камери стежив за переміщенням колон Сил оборони.

Після цього він позначав відповідні координати на гугл-картах та «звітував» куратору з рф. Для конспірації зв’язку агент використовував телефон свого племінника та заздалегідь обумовлений шифр.

Так, наприклад, конкретна комбінація цифр означала, про який військовий об’єкт йде мова або про готовність до сеансу агентурного зв’язку.

Співробітники СБУ затримали коригувальника «на гарячому», коли він вийшов за територію домоволодіння сфотографувати військову техніку ЗСУ з ближчої дистанції.

Одночасно із затриманням СБУ провела заходи для убезпечення локацій оборонців Дніпропетровщини в зоні ворожої розвідактивності.

Під час обшуків у затриманого вилучено два смартфони, які він використовував для збору даних та контактів з російським гру.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники військової контррозвідки СБУ спільно зі слідчими СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.