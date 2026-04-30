Поліція Рівненщини оголосила в розшук чоловіка, який стріляв у “бус” ТЦК

Нагадаємо, учора, 29 квітня, у селі Верба Дубенського району 48-річний чоловік відкрив вогонь у бік військовослужбовців групи оповіщення та поліцейського офіцера громади, після чого зник з місця події. Один військовий та правоохоронець зазнали поранень.

Калінін Павло Сергійович, 1978 р.н., житель Дубенщини.

Прикмети: худорлявої статури, зріст близько 170 см, має коротке волосся із сивиною.

Був одягнений у камуфляжний одяг.

Розшукуваний може бути озброєним, тож будьте обережними та не намагайтеся самостійно його затримати. У разі виявлення — не наближайтеся!

Негайно телефонуйте за номерами телефонів 102, 112, 050-032-72-34, 0365-632-702, або зверніться до будь-якого територіального підрозділу поліції.

Анонімність гарантуємо!