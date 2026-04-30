В Києві відбувся похорон офіцерки ЗСУ Вікторії Бобрової

На війні загинула українська продюсерка, кастинг-директорка й офіцерка відділення комунікацій у 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс» Вікторія Боброва (Квітка).

Про це повідомила мати Вікторії.

У коментарях до останнього допису Вікторії Бобрової її мати написала: «Так, це правда, нема моєї Квітки, нема моєї доні. Але вона завжди залишиться з нами, назавжди молода і гарна».

Доповнено 25 квітня. Як повідомив «Детектору медіа» колишній начальник відділення комунікацій 10 окремої штурмової бригади «Едельвейс» Богдан Флюнт, Вікторія загинула 23 квітня в районі виконання бойових завдань.

Останній тиждень перед загибеллю вона обіймала посаду тимчасової виконувачки обов’язків начальника відділення комунікацій 10 ОШБр. До лав Збройних сил України Боброва долучилася приблизно в червні 2024 року.

Богдан Флюнт повідомив, що поховають Вікторію в Києві, де вона багато років працювала й прожила усе своє свідоме життя. Однак коли саме це буде, наразі невідомо.

До того як долучитися до війська Вікторія працювала у сфері кіно як продюсерка, кастинг-директорка. Вона працювала над низкою проєктів, зокрема фільмів «Як я провів літні канікули» Антоніо Лукіча, «Подвійний іммельман» Віри Яковенко, а також серіалів «Спротив» і «Друзі».