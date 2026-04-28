На Волині викрили підпільне виробництво тютюну для кальяну

Оперативники Волинського прикордонного загону спільно з детективами Територіального управління БЕБ у Волинській області припинили діяльність підпільного цеху з незаконного виготовлення тютюну.

Досудове розслідування встановило, що до протиправної діяльності причетні мешканці Волині та Львівщини. Фігуранти облаштували цех зі спеціальним устаткуванням, яке забезпечувало повний цикл виготовлення тютюну для кальяну.

Під час обшуків правоохоронці виявили значні обсяги готової продукції та сировини. Вилучено понад 22 тисячі упаковок тютюну для кальяну загальною вагою 2,2 тонни, близько 3 тонн сировини для його виготовлення, різноманітні добавки, пакувальні матеріали та обладнання.

Орієнтовна вартість вилученої продукції, на яку накладено арешт, становить понад 8 мільйонів гривень.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 204 ККУ. Йдеться про незаконне виготовлення та зберігання підакцизних товарів.

Оперативні заходи проводилися спільно зі співробітниками Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.