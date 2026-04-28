«Азов» запустив власний сервіс пошуку роботи!

Вакансії в Силах оборони України стали одним з найпопулярніших сегментів роботи сервісів, які використовують для пошуку роботи.

Але як обрати з них саме твоє покликання?

Відтепер знайти вакансію в підрозділах 1-го корпусу НГУ «Азов» можна прицільно та зручно, за допомогою сайту, де є все необхідне.

На сайті ти можеш переглядати вакансії за 4 напрямами: бойові, тилові, медичні, безпілотні системи. Хочеш конкретики? Тоді обирай перегляд за 35 спеціальностями: піхота, артилерія, аналітика, технічне обслуговування, інженерія та інші.

Також є можливість налаштувати наступні фільтри:

– за підрозділом (ти можеш обрати бригаду в межах корпусу);

– за військовим званням (вакансії для рядових, для сержантів чи для офіцерів);

– за громадянством (для українців та іноземців);

– за наявністю «Контракту 18-24».

Усе чесно та прозоро. Кожна вакансія має стислий опис спеціальності, а також детальну інформацію про умови служби, вимоги до кандидата і посадові обовʼязки.

Якщо сьогодні ти не знайшов своєї вакансії – можна підписатися на щотижневу поштову розсилку, щоб бути в курсі актуальних гарячих вакансій. Ти можеш також задати питання рекрутеру в чат-боті.

Будь Першим. Шукай своє покликання і ставай до лав 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов».