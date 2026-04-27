На Львівщині під час благодійного футбольного турніру зібрали понад 5 мільйонів гривень на підтримку «Шквалу»

У Винниках на Львівщині відбувся благодійний футбольний турнір 7GreenCup на підтримку комендатури швидкого реагування «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону. Завдяки заходу вдалося зібрати понад 5 мільйонів гривень, які спрямують на придбання засобів РЕБ, РЕР та БпЛА для прикордонників.

У турнірі взяли участь сім команд соціально відповідального бізнесу, а також команда 7 прикордонного Карпатського загону. За підсумками змагань:

1 місце здобула команда «Галицька Свіжина»

2 місце – 7 прикордонний Карпатський загін

3 місце – команда «Капітель»

4 місце – Emily Resort

Для гостей заходу організували насичену програму: працював фуд-корт, для дітей діяла розважальна зона з прикордонним левом, а також інтерактивні локації з дронами, симулятором польоту. Окрему програму представили кінологи разом зі службовими собаками.

Після завершення турніру відбувся благодійний аукціон. Завдяки продажу п’яти лотів і спеціальному лоту – привітання від Павла Табакова вдалося зібрати 896 тисяч гривень.

Музичну атмосферу події створили українські артисти – Наталка Карпа, Павло Табаков, Віктор Винник, Вікторія Ніро та Панас Буйний, які подарували гостям свої виступи.

Для потреб комендатури «Шквал» також передали НРК «Лють», придбаний за кошти компаній «Капітель», «Галицька Свіжина», «Нектарин», «Смакота», «Вежа Ведмежа», «Львів може більше», «Український кордон».

Висловлюємо щиру вдячність усім, хто долучився до організації заходу, а також партнерам за вагому підтримку прикордонників.