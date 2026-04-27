Волинянин намагався підкупити прикордонника, аби виїхати за кордон, видаючи себе за іноземця

Днями оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки по 6 прикордонному загону ГВЗВВБ «Захід» у пункті пропуску «Ягодин» затримали 58-річного уродженця Луцька. Чоловік надав 2000 доларів США неправомірної вигоди прикордоннику, аби той посприяв у пропуску його через державний кордон по паспорту громадянина Польщі.

Волинянин і раніше намагався потрапити за кордон за польським документом, однак отримав відмову в перетині держрубежу, оскільки прикордонники встановили, що він є громадянином України. Цього разу лучанин спробував «вирішити питання», запропонувавши інспектору неправомірну винагороду. Про таку пропозицію прикордонник повідомив відповідні служби. Подорожнього затримали «на гарячому».

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 ККУ. Йдеться про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі. Суд обрав фігуранту справи запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту терміном 60 діб.

Оперативні заходи проводилися спільною міжвідомчою групою за участі співробітників Управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області, слідчих Нацполіції в області, за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.