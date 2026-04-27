Важлива заява “залізного генерала: Валерій Залужний розповів, що справжнього миру не буде поки існує рф

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що головна небезпека після завершення війни полягає у повторенні історичних помилок. За його словами, Україна ніколи не зможе вести політику «не антиросії» через масштаб понесених втрат.

Залужний наголосив, що за умови перемоги або завершення війни не поразкою, ключовим завданням для українського суспільства буде збереження тверезого погляду на сусіда.

«Саме головне — не дати знову, як у 1921 році або в 1991 році, обдурити себе і повірити, що майже 2 600 км державного кордону — це кордон із щирими друзями. Якщо ми в це повіримо, усе повториться», — підкреслив дипломат.

Відповідаючи на запитання про майбутні відносини з РФ, Залужний навів приклад Фінляндії, яка тривалий час дотримувалася політики поваги до Росії як «надійного сусіда». На думку посла, Україна ніколи не зможе піти цим шляхом. Основними причинами він назвав: величезні людські втрати, географію трагедії та циклічність агресії.

«Україна не зможе цього зробити. Чому? Через неординарність людей, які живуть на нашій території. Це ж величезні втрати, які ми понесли: починаючи від людей, які жили в Криму, і закінчуючи тими, хто жав на заході Україні, на Закарпатті тощо. Я сумніваюсь, що Україна зможе жити і проводити політику „не антиросія“, на жаль. Можливо колись, хоча для цього треба уважно перечитати і історію Росії — вона також не дуже однозначна. Протягом останніх 500 років Росія добровільно втрачала свої території і потім силою їх повертала. І продовжувала це робити 500 років. Одне і те ж саме», — сказав він.

Валерій Залужний висловив переконання, що після перемоги Україна має вибудувати таку систему безпеки, яка зробить неможливим будь-яке нове «силове повернення» територій з боку Москви.

«Тому, повірте, якщо ця війна закінчиться і ми виживемо — а я сподіваюсь, що ми виживемо і отримаємо свою перемогу: отримаємо безпеку, перспективу і будемо жити в себе дома — ми ніколи не дамо зробити Росії так, щоб вона знову повернулася до силового повернення своїх територій… Ми маємо пам’ятати, що віддали життя, щоб не просто бути вільними, а жити», — резюмував він.