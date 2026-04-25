Заява «Народного Рух України» щодо протидії антидержавній діяльності структур, пов’язаних із так званою УПЦ МП

НАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНИ заявляє про неприпустимість подальшого зволікання держави у реагуванні на діяльність релігійних структур, що зберігають організаційні, ідеологічні чи інші зв’язки з Російською Православною Церквою — релігійним центром, який функціонує в Російській Федерації та використовується нею як інструмент впливу.

В умовах триваючої з 2014 року збройної агресії проти України та повномасштабної війни, такі зв’язки створюють додаткові ризики для національної безпеки держави. З початку російської агресії зафіксовано численні випадки використання окремих представників і структур, пов’язаних із так званою УПЦ МП, для:

поширення антиукраїнських наративів;

підриву національної єдності;

інформаційного та ідеологічного супроводу агресії;

сприяння діям окупаційних сил;

колабораційної діяльності та державної зради.

Зазначені факти підтверджуються матеріалами правоохоронних органів, судовими провадженнями та публічними розслідуваннями. Водночас українське суспільство обґрунтовано очікує на завершення відповідних правових процедур і належну правову оцінку цих дій.

Попри публічні заяви окремих представників, станом на сьогодні відсутнє належним чином оформлене та юридично підтверджене розірвання зв’язків із Російською Православною Церквою так званої УПЦ МП.

Збереження канонічного та організаційного підпорядкування в умовах війни:

свідчить про наявність впливу з боку держави-агресора;

створює додаткові безпекові ризики;

потребує належної правової оцінки з боку держави.

Народний Рух України констатує, що прийняті законодавчі рішення не призвели до системних змін у діяльності відповідних структур, а притягнення до відповідальності осіб, підозрюваних у злочинах проти держави, є затягнутим. Разом з тим судові та адміністративні механізми в окремих випадках виявляються недостатньо ефективними, а норми законодавства реалізуються неповною мірою. У результаті формується ситуація, коли в умовах війни держава не забезпечує належної та своєчасної реакції на внутрішні загрози.

Народний Рух України наголошує, що боротьба з антидержавною діяльністю має здійснюватися виключно в межах правового поля та не може підмінятися порушенням прав громадян. Свобода совісті і віросповідання, гарантована Конституцією України, є невід’ємною складовою демократичної держави. Водночас діяльність, яка прикривається релігійною формою, але фактично спрямована на підтримку держави-агресора, не може користуватися правовим захистом.

Народний Рух України вимагає:

– забезпечити реальне, а не декларативне виконання законодавства щодо діяльності релігійних організацій, пов’язаних із центрами впливу держави-агресора;

– прискорити розгляд кримінальних проваджень щодо осіб і структур, підозрюваних у колабораційній діяльності та державній зраді;

– забезпечити ефективне документування і доведення фактів антидержавної діяльності;

– здійснити належний парламентський контроль з боку Верховної Ради України за виконанням законодавства у цій сфері;

– у разі необхідності — вдосконалити законодавство з метою унеможливлення використання релігійних структур у діяльності проти України.

Разом з тим ми гарантуємо що Народний Рух України:

– підтримує право релігійних громад на вільне визначення своєї канонічної підлеглості відповідно до законодавства України;

– наголошує на необхідності збереження суспільної єдності та недопущення розділення за релігійною ознакою;

– виступає за протидію будь-яким спробам використання релігійного середовища для дестабілізації держави.

В умовах війни питання духовної, інформаційної та гуманітарної безпеки є складовою національної безпеки України. Будь-які прояви колабораціонізму та державної зради, незалежно від форми їх прикриття, мають отримати належну та невідворотну правову оцінку.

З ініціативи Експертної ради з питань культури, духовності та інформаційної політики.

За дорученням Політичної ради Народного Руху України

Голова

Політичної партії “Народний Рух України”

Андрій КОРНАТ

м. Київ,

23 квітня 2026