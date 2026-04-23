Затримано ділків, які за час повномасштабного вторгнення завдали збитків Укренерго на понад 440 млн грн

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували масштабну схему розкрадання державних грошей ПрАТ «НЕК «Укренерго». За результатами комплексних заходів викрито ділків, які привласнили кошти національної компанії через махінації на закупівлі електроенергії.

Як встановило розслідування, лише протягом 2022-2025 років незаконна діяльність фігурантів завдала збитків державі у розмірі 447 млн грн.

За матеріалами провадження, до оборудки причетні шестеро осіб, які діяли у складі організованої групи. Серед них – керівники київських та харківських підприємств, які займаються постачанням електроенергії для промислових споживачів.

Для реалізації «схеми» її учасники занижували перед Укренерго показники прогнозованих обсягів на споживання електроенергії кінцевими споживачами.

Вказані дії призводили до формування значного негативного небалансу перед ПрАТ «НЕК «Укренерго». Насправді електрична енергія постачалася споживачам, однак оплата за неї до Укренерго фактично не здійснювалася.

При цьому учасники схеми отримували від своїх користувачів оплату за весь обсяг спожитого струму, який надходив з єдиної енергосистеми України.

Отриману «різницю» ділки виводили у тінь через підконтрольні фірми, обготівковували та розподіляли між собою.

Після формування безнадійної заборгованості товариств перед ПрАТ «НЕК «Укренерго» такі суб’єкти господарювання припиняли свою діяльність у сфері торгівлі електроенергією, але «клієнтська база» у вигляді відповідних споживачів передавалася до наступного підконтрольного товариства.

Під час 26 обшуків за місцями проживання та ведення фінансово-господарської діяльності фігурантів вилучено: смартфони, комп’ютерну техніку, печатки, робочу документацію та чорнові записи із доказами злочинів.

Наразі шістьом учасникам схем повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (організація та пособництво у привласненні майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.