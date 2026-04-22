СБУ та ОГП заочно повідомили про підозру співробітникам фсб, які катували мешканців Луганщини після початку повномасштабної війни

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборантів Валерія Кравченка та Дмитра Кірдєєва, які проводять репресії проти мешканців тимчасово окупованої Луганської області.

Як встановило розслідування, обидва фігуранти після захоплення обласного центру у 2014 році вступили до підконтрольного російським спецслужбістам «мдб лнр».

У лавах окупаційного органу їх призначили «оперуповноваженими» і навесні 2022 року доручили брати участь в облавах за місцями перебування учасників руху опору в регіоні.

Під час таких рейдів Кравченко та Кірдєєв разом із спільниками викрадали людей прямо з власних осель, розграбовували їхнє майно.

Далі потерпілих відвозили до катівні псевдоустанови. У застінках фігуранти особисто вчиняли тортури: на голови ув’язнених вдягали мішок, а потім били прикладами автоматів та резиновими кийками.

Під час катувань зловмисники додатково застосовували до потерпілих електричний струм. Таким чином поплічники рашистів «вибивали зізнання» з репресованих у співпраці із Силами оборони України.

Наразі обох колаборантів «перепризначили» до складу окупаційного «управління фсб по лнр», де вони продовжили масові репресії проти жителів тимчасово захопленого Луганська та прилеглих районів.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кравченку та Кірдєєву про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Матеріали скеровано до суду. Зловмисників оголошено у розшук. Тривають комплексні заходи, щоб знайти зловмисників і покарати.

Розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.