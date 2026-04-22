Контрабанда з повітря: на кордоні з Румунією вилучено 16,5 тисяч пачок сигарет і безпілотники

Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону здобули інформацію про те, що група жителів прикордоння намагається налагодити схему незаконного переміщення через державний кордон підакцизних товарів.

Вночі двоє чоловіків привезли ящики з сигаретами поближче до кордону та планували перемістити їх до Румунії на малих літальних апаратах, які злітають зі спеціальних пневматичних установок. Під час затримання порушники вдалися до втечі.

Прикордонниками виявлено та вилучено 16,5 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку на загальну суму понад 1 мільйон гривень. А також 2 малих літальних апарата з системою управління.

За даним фактом до ТУ БЕБ в Чернівецькій області направлено повідомлення за статтею 204 Кримінального кодексу України.

Відомості внесені до ЄРДР. Тривають заходи з встановлення всіх осіб, причетних до незаконної оборудки.