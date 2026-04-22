В Україні стартує показ фільму «Кіллхаус», що розповідає про спецоперації СБУ, ГУР та Третього штурмового корпусу

В Україні на широкі екрани виходить художній фільм, в основу якого покладено розповідь про спеціальні операції Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони та Третього штурмового корпусу. Режисером стрічки виступив Любомир Левицький.

«Головна ідея цього фільму – єдність. У нас три круті підрозділи з різними підходами і баченням, які співпрацюють між собою, щоб досягти поставлених цілей. У сюжеті – розділена родина, яка врешті поєднується. Багато інших елементів, які ми також збираємо разом. Тому хочеться, щоб це кіно теж згуртувало українців. Окупанти найбільше бояться нашої монолітності, тому постійно намагаються посіяти між нами штучний розбрат. Ми ж маємо долати і цей виклик. Варто пам’ятати, що ми сильні лише тоді, коли тримаємось один за одного», – зазначив Любомир Левицький.

В основі сюжету лежить історія рятувальної операції цивільних громадян на тимчасово окупованій території, яка поступово переростає у багаторівневу спецмісію з високими ставками. До виробництва стрічки долучилися ветерани та діючі військовослужбовці.

«Бійці Служби безпеки України разом з побратимами з інших підрозділів Сил оборони стримують російську орду і боляче б’ють окупантів у відповідь. СБУ дійсно проводить такі спецоперації, які стають легендарними і змінюють хід цієї війни. Інколи вони в рази перевершують те, що потім можна побачити у кіно на великому екрані. Тому, якщо у когось з глядачів виникне бажання відчути себе частиною цієї справжньої роботи і долучитися до протистояння з ворогом – у нас триває постійний набір добровольців», – підбив підсумки військовослужбовець Центру спецоперацій «А» СБУ з позивним «Вікінг», який виконав одну з ролей і консультував знімальну команду.

Щоб долучитися до «Альфи» СБУ треба:

заповнити анкету: bit.ly/alfa_recruit

проконсультуватися щодо відбору з нашими рекрутерами за коротким номером 4444 (дзвінки безкоштовні)

дізнатися більше про рекрутинг до «Альфи» можна на сайті: alfa.ssu.gov.ua

ЦСО «А» СБУ забезпечить якісну підготовку, сучасне спорядження, надійних побратимів і людяних командирів. З тебе – характер, з нас – усе інше!