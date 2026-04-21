Теракт у Києві: двом поліцейським обрано запобіжні заходи

Про це повідомив Генпрокурор України Роман Кравченко

Сьогодні за клопотанням прокурорів Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи двом співробітникам Управління патрульної поліції у місті Києві.

Правоохоронці підозрюються у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 367 КК України).

Суд призначив поліцейським тримання під вартою з правом внесення застави розміром 266 240 грн. для кожного.

Прокуратура наполягала на триманні під вартою, враховуючи тяжкість наслідків та суспільний резонанс справи. Сторона обвинувачення вивчатиме повний текст рішення суду для визначення подальших процесуальних дій.

Слідство триває. Встановлюємо всі обставини події.

Працюємо далі