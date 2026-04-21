На Волині затримали жінку, яка за 25 000 доларів продала свого сина

Оперативники Волинського прикордонного загону спільно зі співробітниками Управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області запобігли продажу малолітньої дитини.

Горе матір правоохоронці затримали 17 квітня у місті Луцьк після передачі сина потенційному покупцю та одержання коштів.

За даними слідства 38 – річна жителька Луцької громади не бажаючи піклуватися про свого 6-річного сина вирішила його продати за 25 000 доларів США. У березні цього року вона знайшла покупця на хлопчика та домовилася про передачу його за грошову винагороду, без укладання будь-яких передбачених законодавством України угод та складання документів щодо усиновлення.

Учора жінці повідомлено про підозру у торгівлі людиною, вчиненій щодо малолітнього (ч.3 ст. 149 КК України). Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зараз дитина перебуває у притулку.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.