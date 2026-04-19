Теракт у Києві: поліцейські втекли з місця стрілянини, дитина залишилась в епіцентрі (ВІДЕО)

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив голові Національної поліції України Івану Вигівському перевірити інцидент у Києві, коли під час теракту у Голосіївському районі міста 18 квітня поліцейські втекли з місця події та залишили напризволяще дитину.

Відео, на якому видно, як двоє поліцейських тікають при наближенні терориста, залишивши дитину на місці події, з’явилось у мережу у неділю вранці. Також на записі видно, як поруч із хлопцем після пострілів падає дорослий чоловік, який тікає від терориста.

«Дав доручення провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві та надати всю інформацію у ДБР. «Служити та захищати» – не просто гасло. Воно має бути підкріплене відповідними професійними діями. Особливо – в критичні моменти, коли від цього залежать життя людей», – прокоментував ситуацію Клименко.

За словами міністра, результати та рішення службового розслідування повідомлять у найкоротші терміни.

“За дорученням Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо дій патрульних поліцейських на місці стрілянини у Голосіївському районі розпочато службове розслідування”, – повідомив Вигівський.

Він зазначив, що співробітників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків на період перевірки.

“Маємо встановити всі обставини події без винятків: вивчаються наявні відеоматеріали, зокрема й ті, що поширені в мережі, опитуються свідки”, – додав глава Нацполіції.

За його словами, вся зібрана інформація буде передана до ДБР.

“Ми зацікавлені в об’єктивному та неупередженому розслідуванні. Про результати службового розслідування поінформуємо суспільство найближчим часом”, – наголосив Вигівський.

Нагадаємо, ввечері 18 квітня озброєний чоловік влаштував хаотичну стрілянину по перехожих у Голосіївському районі Києва (ВІДЕО), а перед цим підпалив власну квартиру.

Після цього він забіг і забарикадувався в супермаркеті “Велмарт”, де перебували люди.

Поліція та інші правоохоронні органи оточили територію, після чого перемовники близько 40 хвилин намагалися налагодити контакт із чоловіком.

Після того, як він застрелив одного із заручників, спецпризначенці КОРД провели штурм супермаркету. Стрілець відкрив вогонь по поліцейських і під час затримання був ліквідований.

Правоохоронні органи України кваліфікували дії чоловіка як теракт. Відомо, що в результаті його стрілянини загинули 6 осіб і понад десяток зазнали поранень.

Біографія терориста

У Києві розкрили біографію нападника, який влаштував кривавий теракт у Голосіївському районі: журналістські розслідування показали, що його минуле ще страшніше, ніж сам напад.

Виявилося, що він мав військове минуле у російських структурах, подвійне громадянство та довгу історію радикальних висловлювань.

Нападник, який розстріляв людей та взяв заручників у столичному супермаркеті, виявився колишнім військовим із російським минулим, радикальними антиукраїнськими поглядами та кримінальними конфліктами. Його біографія стала ще більш моторошною після оприлюднення фактів про життя між Україною та РФ, антисемітські публікації та можливі зв’язки з російськими військовими структурами.

Після кривавого теракту у Києві, де загинули щонайменше п’ятеро людей і понад десять отримали поранення, слідство встановило особу нападника. Ним виявився Дмитро Васильченков, 1968 року народження, уродженець Москви, який тривалий час мешкав у Бахмуті, а згодом у Києві. У його біографії простежується життя між Україною та Росією: у 2015–2017 роках він проживав у Рязані, користувався російськими банківськими сервісами та номерами телефонів.

Журналісти та OSINT-аналітики виявили, що Васильченков мав військове минуле у російських десантних військах, зокрема згадується служба у військовій частині №30274. У соцмережах він публікував радикальні дописи з антиукраїнськими та антисемітськими заявами, виправдовував методи Гітлера та закликав до «зачисток» суспільства. Особливо цинічними виглядають його схвальні згадки про знищення Бахмута.

Крім того, нападник мав кримінальне минуле: у 2023 році він влаштовував конфлікти у київських супермаркетах, поводився агресивно, завдавав тілесних ушкоджень і псував майно. У 2024 році суд звільнив його від відповідальності після примирення з потерпілими.

Правоохоронці підтвердили, що під час теракту він розстріляв подружжя, поранив їхнього маленького сина та взяв заручників у супермаркеті. Подію кваліфіковано як терористичний акт, а слідство перевіряє його можливі міжнародні зв’язки та мотиви.

Таким чином, біографія нападника стала ще більш моторошною, ніж сам злочин: вона демонструє поєднання російського військового минулого, радикальних ідеологічних переконань та кримінальних конфліктів, що врешті-решт вилилися у криваву трагедію в центрі столиці.