Міністр внутрішніх справ Клименко: цивільним громадянам слід дозволити вогнепальну зброю для самозахисту

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що підтримує надання цивільним громадянам права на збройний самозахист, зокрема із використанням короткоствольної вогнепальної зброї.

Про це він написав у Telegram.

Він зазначив, що це питання актуалізувалось після того, як 18 квітня у Голосіївському районі Києва озброєний чоловік відкрив вогонь по людях та захопив заручників у супермаркеті “Велмарт”.

“Вважаю, що люди мають отримати право на збройний самозахист. Особливо після досвіду, коли на початку повномасштабного вторгнення цивільні люди отримували зброю для національного спротиву”, — зазначив міністр.

Клименко також повідомив, що найближчим часом планується проведення експертних обговорень щодо підготовки фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю. До дискусії залучать народних депутатів, представників громадськості, журналістів і ветеранську спільноту.

Нагадаємо, що у Києві було ліквідовано терориста, який у суботу, 19 квітня 2026 року, відкрив стрілянину по людях. Відомо про 6 загиблих та 10 поранених.

Також розпочато розслідування дій поліцейських, які втекли з місця стрілянини.