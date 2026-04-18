6800 грн штрафу за носіння “пікселю”: розяснювання від міноборони

Військову форму мають право носити тільки:

військові,

резервісти,

військовозобов’язані на зборах,

курсанти,

той, хто звільнений зі служби з правом носіння військової форми одягу.

Цивільні не можуть носити справжню військову форму. Але можуть носити схожий одяг без знаків і символів. «Мілітарі» — це стиль, якій лише нагадує військовий. Можна робити схоже, але не можна копіювати.

Заборонено використовувати статутні камуфляжі з шевронами та знаками розрізнення ЗСУ чи інших військових.

За носіння форми з шевронами та без права на це;

– попередження або штраф 2550–3400 грн із конфіскацією одягу;

– повторно — штраф 3400–6800 грн або 30–40 годин громадських робіт, також із конфіскацією форми.

Право носити військову форму ЗСУ можна отримати лише одним шляхом — долучитися до українського війська.