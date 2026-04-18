Уродженець москви влаштував теракт у Києві: є загиблі і поранені (ВІДЕО)

У Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Є загиблі і є поранені. Стрільця ліквідували під час штурму супермаркету, де той перебував і утримував людей в заручниках.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“Спецпризначенці КОРДу Нацполіції провели штурм магазину, де перебував зловмисник. Той захопив у заручники людей та стріляв у поліцейських під час затримання. Перед цим з ним намагалися сконтактувати перемовники”, — написав Ігор Клименко у Telegram.

За попередньою інформацією, є кілька загиблих, кілька людей поранені, серед них – дитина. Медики надають допомогу просто на місці, частину постраждалих вже госпіталізують.

За наявною інформацією, нападник після стрілянини забіг у супермаркет «Велмарт», де, ймовірно, взяв заручників. Магазин оточили правоохоронці, на місце стягнули спецпідрозділ КОРД.

Свідки повідомляють про хаотичну стрілянину – на одному з відео видно, як нападник підбігає до чоловіка і стріляє впритул.

Також є інформація, що терорист міг підірвати вибухівку – у районі почалася пожежа.

Супермаркет повністю був оточений, а у приміщенні, за попередніми даними, перебували люди, периметр контролювали спецпризначенці, але переговори результату не дали. Правоохоронці застрелили терориста.

За інформацією ЗМІ, вдалося встановити особу терорист — Васильченков Дмитро Васильович, дата народження – 21.04.1968р.

Він народився в Москві, має громадянство України. Раніше проживав у Бахмуті Донецької області, а зараз – у Голосіївському районі Києва.



“Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про ліквідацію в Києві нападника, який відкрив вогонь по звичайних людях. Усі обставини зʼясовуються. Наразі відомо про 5 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким.

Станом на зараз 10 людей госпіталізовані з пораненнями й травмами. Усім надається необхідна допомога. Чотирьох заручників вдалося врятувати.

Розраховуємо на оперативне розслідування. Працюють слідчі Національної поліції та Служби безпеки України. Доручив міністру внутрішніх справ і голові Національної поліції України надати суспільству всю перевірену інформацію в цій справі” – повідомив Володимир Зеленський.