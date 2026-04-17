СБУ заочно повідомила про підозру підполковнику гру рф, який завербував неповнолітню для коригування удару по Бурштинській ТЕС

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки задокументували підривну діяльність співробітника російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) – Марата Цевелева. Як встановило розслідування, він координував підготовку ракетно-дронових атак рф по Прикарпаттю у січні цього року.

Тоді основними «цілями» обстрілів ворог визначив Бурштинську теплову електростанцію, оборонні об’єкти та одну з ключових електропідстанцій західного регіону.

Для скоригування повітряних ударів Цевелев завербував 17-річну випускницю місцевого технікуму. До уваги рашиста дівчина потрапила, коли шукала «швидкі заробітки» у Телеграм-каналах.

За його інструкціями агентка спочатку провела дорозвідку біля Бурштинської ТЕС та опорної електропідстанції, щоб з’ясувати технічний стан енергооб’єктів після попередніх обстрілів.

Далі вона мала провести фото- та відеофіксацію об’єкта ЗСУ і позначити його геолокацію на гугл-карті.

Після цього Цевелев доручив агентці узагальнити зібрану інформацію і направити йому через месенджер.

Співробітники СБУ викрили ворожу розвідактивність і покроково задокументували контакти агентки з її куратором.

На початку цього року Служба безпеки затримала фігурантку «на гарячому», коли вона фотографувала військовий об’єкт. На місці події у неї вилучено смартфон із доказами злочинів.

За матеріалами провадження, Марат Цевелев проходить службу у 317-му морському центрі сил спеціальних операцій російського гру у тимчасово окупованому Севастополі.

Встановлено, що цей підрозділ воєнної розвідки рф за допомогою агентурних мереж та інформаторів здійснює збір інформації для визначення цілей ракетних і бомбових ударів на території Україні з озброєння морського, авіаційного та наземного базування.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Цевелеву про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство).

Обвинувальний акт щодо агентки скеровано до суду за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.