Вторгнення Росії в Україну

Приватна ППО збила реактивний “шахед” рф

  • admin
  • Коментарі Вимкнено до Приватна ППО збила реактивний “шахед” рф

Вперше приватна ППО збила реактивний шахед на швидкості 400+ км/год в Харківській області!

19 підприємств вже формують приватні групи ППО, які підсилюють захист критичної інфраструктури. Вони інтегровані в єдину систему управління Повітряних Сил і працюють як частина загальної ППО.

Ворог застосовує все більше реактивних дронів — ми будуємо багаторівневу ППО та посилюємо захист неба.

Переглядів: 5
