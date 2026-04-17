Приватна ППО збила реактивний “шахед” рф

Вперше приватна ППО збила реактивний шахед на швидкості 400+ км/год в Харківській області!

19 підприємств вже формують приватні групи ППО, які підсилюють захист критичної інфраструктури. Вони інтегровані в єдину систему управління Повітряних Сил і працюють як частина загальної ППО.

Ворог застосовує все більше реактивних дронів — ми будуємо багаторівневу ППО та посилюємо захист неба.