Словаччина обіцяє блокувати 20-й пакет санкцій, але не 90 млрд євро для України

Словаччина готова заблокувати новий пакет санкцій проти Росії, але не буде виступати проти надання Україні кредиту на суму 90 мільярдів євро.

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар.

Кредит був заблокований угорським прем’єром Віктором Орбаном, який програв вибори. Словацький прем’єр Роберт Фіцо заявляв, що хоче зайняти його місце у блокуванні кредиту.

Бланар озвучив позицію Словаччини щодо подальших антиросійських санкцій перед членами європейського комітету словацького парламенту. Він зазначив, що Словаччина прагне отримати чітку, прозору та підтверджувану заяву про відновлення роботи нафтопроводу “Дружба”. Раніше представники словацького уряду заявляли, що підтримають санкції проти Росії за умови, що вони не зашкодять інтересам Словаччини.

Однак, за його словами, позиція щодо блокування не стосується кредиту для України. Бланар при цьому відзначив позицію майбутнього угорського уряду, яка свідчить про його готовність підтримати виділення кредиту ЄС Україні.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що “Дружба” може відновити роботу до кінця квітня після російської атаки.

