СБУ та СБС ЗСУ знищили ворожі ешелони з пальним під Луганськом

Співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з побратимами 1-го Окремого центру безпілотних систем Збройних Сил України продовжують системно нищити логістику та воєнні ресурси російських окупантів.

Під час розвідувальної роботи співробітники Служби безпеки встановили, що на залізничних станціях поблизу Луганська противник накопичив вантажні ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки.

Після підтвердження цілей та передачі координат підрозділам Сил безпілотних систем по ворожих об’єктах було завдано високоточних ударів із застосуванням дронів FP-2 компанії «Fire Point».

У результаті ураження знищено цистерни з нафтопродуктами, а також суттєво пошкоджено залізничну інфраструктуру, яку окупанти використовували для постачання ресурсів на фронт.

СБУ з іншими підрозділами Сил оборони України продовжує послідовно позбавляти ворога ресурсів для ведення війни.