На Львівщині вперше висадили «Ліс пам’яті» на честь полеглого воїна-лісівника

У Заболотівському лісництві Бродівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП “Ліси України” висадили сіянці дуба звичайного. Молодий ліс на площі 1 га присвятили пам’яті Андрія Позняка – воїна та лісівника, який віддав життя за Україну.

До мобілізації Андрій працював у Бродівському лісництві з 2018 року: лісорубом та трактористом 6 розряду. Колеги згадують його як сумлінного і відданого своїй справі фахівця. У лютому 2023 року він став до лав Збройних сил України, де виконував завдання водія взводу матеріального забезпечення танкового батальйону. У 2024 році під час бойових дій на Донеччині воїн зник безвісти, а у вересні 2025 року його офіційно визнали загиблим.

Висаджений дубовий ліс стане живим символом пам’яті про захисника України та його зв’язок із лісівничою справою. Кожне дерево тут нагадуватиме про людину, яка любила свою роботу і стала на захист держави.

Вшанувати пам’ять полеглого захисника прийшли його дружина Анна із синами Михайликом та Романком, лісівники Карпатської філії, військові, представники Бродівської міської ради, Заболотівської територіальної громади та небайдужа громадськість.

Ініціатива ДП «Ліси України» «Ліси пам’яті» триває з 2022 року. На жаль, війна має високу ціну. Від початку повномасштабного вторгнення 22 працівники Карпатської філії загинули, ще 14 вважаються зниклими безвісти. Пам’ять про їхній подвиг та турбота про їхні родини залишаються нашим важливим обов’язком. У Карпатській філії перший такий ліс з’явився торік, а цієї весни у Карпатському регіоні на честь загиблих воїнів-лісівників створять ще два «Ліси пам’яті» – на Івано-Франківщині та Закарпатті.

Висадження таких лісів – один із способів зберегти пам’ять про героїв, які працювали у лісі, а коли настав час – стали на захист України