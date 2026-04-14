СБУ заочно повідомила про підозру генералам та віцеадміралу рф, які командували ракетним ударом по Харкову 23 травня 2024 року

Кіберфахівці, слідчі та військова контррозвідка Служби безпеки спільно із ГУР МО України зібрали доказову базу на командування армії рф, яке організувало повітряний удар по Харкову 23 травня 2024 року.

Як встановило розслідування, тоді рашисти цілеспрямовано атакували найбільше в нашій державі поліграфічне підприємство трьома керованими ракетами зенітно-ракетного комплексу середнього радіуса дії – С-300.

Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 7 цивільних осіб, ще 9 – зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Також було пошкоджено виробничі, складські приміщення поліграфічного комплексу та друкарське обладнання. Крім цього, знищено велику кількість навчальної літератури, серед якої шкільні підручники, зошити та посібники для вчителів.

За даними слідства, рішення на обстріл друкарської компанії прийняв начальник штабу – перший заступник командувача об’єднаного угруповання військ (сил) в Україні зс рф генерал-полковник Олексій Кім.

Встановлено, що ініціатива про включення цивільного підприємства до переліку об’єктів повітряної атаки надійшла від його підлеглого – заступника начальника штабу з розвідки полковника Сергія Монетова.

За наказом Кіма підготовкою ракетного удару займався віцеадмірал Олександр Пешков – начальник Центру планування і координації вогневого ураження об’єднаного угруповання військ (сил) в Україні зс рф.

Безпосередньо віддав наказ на здійснення пуску ракет з території Бєлгородської області генерал-лейтенант Андрій Циганов – начальника штабу військ протиповітряної та протиракетної оборони рф.

Також встановлено, що запуск ракет здійснювали військовослужбовці спеціальної тактичної ракетної групи № 3, яка була створена на базі 568-го зенітно-ракетного полку 76-ї дивізії протиповітряної оборони 14-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони Центрального військового округу зс рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили всім чотирьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей).

Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати зловмисників.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Департаментом військової контррозвідки Служби безпеки у взаємодії із ГУР МО України за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.