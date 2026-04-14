Очільник СБУ Євгеній Хмара долучився до привітань українських зброярів із професійним святом

Т.в.о. Голови Служби безпеки генерал-майор Євгеній Хмара долучився до вітань представників оборонної промисловості України з Днем зброяра. Подія відбулася у Києві, де українських виробників зброї спершу привітав Президент України Володимир Зеленський. У заході також брали участь секретар РНБО Рустем Умєров, представники Міністерства оборони та Генерального штабу, військовослужбовці і виробники озброєнь.

«Сміливість наших воїнів та стійкість нашого народу, народу України, вперше в історії нашої держави озброєні достатньо, щоб захищатись від російських ударів. Росія не вперше прийшла знищити нас, українську державність і волю. Але зараз українці на найбільш сильних позиціях, ніж це було раніше – і в 14-му році, і в 20-му столітті, і ще раніше. Сьогодні наші діпстрайки – вже не сенсація, хоча щоразу – це дуже справедлива і дуже приємна новина. Сьогодні наші українські дрони змінили докорінно підходи до ведення війни, і колись все вирішувала кількість артилерії, тепер поле бою – це, безумовно, хоробрість піхоти та масштаб застосування дронів», – зазначив президент України Володимир Зеленський.

«Українські зброярі виготовляють унікальну продукцію, яку ми щодня застосовуємо на полі бою – асиметрично, неочікувано для окупантів, завдаючи їм максимального ураження. В підручниках найтоповіших спецслужб світу вже написано про операції СБУ, здійснені вітчизняними розробками. І українські зброярі є частиною цих операцій. Саме вашими руками карбується наша перемога. Ваші технології і праця, помножені на майстерність усіх Сил оборони України, дають можливість захищати нашу землю і наших людей», – підкреслив т.в.о. Голови СБУ Євгеній Хмара.

Учасники заходу також відзначили, що виробництво зброї в Україні зросло майже в 50 разів, а вітчизняні компанії перебувають у постійному пошуку нових технологічних рішень, чим забезпечують технологічну перевагу Сил оборони над ворогом.

Нагадаємо, що за час повномасштабного вторгнення бійці СБУ уразили 2269 ворожих танків, 4104 ББМ, 4587 артилерійських систем, 355 РСЗВ, 725 засоби ППО. Крім цього, у березні цього року бійці ЦСО «Альфа» СБУ були визнані найефективнішим підрозділом Сил оборони із застосування дронів за урядовою програмою «Дрони за бали».