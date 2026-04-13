Україна зняла рекомендації громадянам утриматись від поїздок до Угорщини

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна знімає рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.

“У звʼязку із завершенням учора виборчої кампанії в Угорщині, МЗС відміняє попередні рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини. Ця виборча кампанія, яка, на жаль, була переповнена маніпуляціями щодо України, вже позаду. А отже втратили свою гостроту й підвищені ризики провокацій, через які запроваджувалися ці обмеження”.

Україна готова до нормалізації відносин з Угорщиною, додав міністр.

“Вибір угорців також ознаменував поразку політики шантажу та антиукраїнської пропаганди. Це симптоматично. Угорці чітко сказали: досить. Це матиме наслідки й для інших партій і рухів у Європі, які просувають подібну риторику”, – написав Сибіга.

Глава МЗС також додав, що попереду в України та Угорщини багато роботи для того, щоб відновити відносини добросусідства в інтересах обох країн та Європи загалом.