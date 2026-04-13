Звання Герой України: які державні гарантії передбачені

Звання Герой України є вищим ступенем відзнаки в нашій державі. Присвоюється Президентом України за здійснення визначного геройського вчинку. Його ім’я вписується в історію України.
Звання Герой України може бути присвоєно, як виняток, посмертно іноземцю, нагородженому орденом Героїв Небесної Сотні, за здійснення визначного геройського вчинку, пов’язаного з відстоюванням конституційних засад демократії, прав і свобод людини під час Революції Гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року).
Героям України передбачені широкі державні гарантії.
Грошові виплати:
одноразова виплата у розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (у 2026 році це – 166 400 грн);
щомісячна виплата у розмірі трьох мінімальних зарплат;
для родин загиблих Героїв України щомісячна виплата – у розмірі однієї мінімальної зарплати.
Житлові гарантії:
першочергове забезпечення житлом. У серпні 2024 року Президент Володимир Зеленський підписав Указ про надання житла громадянам, які отримали звання “Герой України” за героїчний вчинок під час російсько-української війни. У разі смерті Героя України отримати житло можуть члени його родини. Для тих, хто отримав орден Держави, така винагорода законом не передбачена;
безоплатний капітальний ремонт квартири чи будинка;
звільнення від плати за оформлення документів при приватизації житла.
Комунальні та побутові пільги:
звільнення від квартирної плати, від оплати комунальних послуг, від оплати скрапленого балонного газу для побутових потреб, від плати за користування домашнім телефоном, позавідомчою охоронною сигналізацією житла
Медичні гарантії:
безкоштовне лікування, ліки та санаторно-курортне оздоровлення;
виготовлення зубних протезів (крім із дорогоцінних металів);
Транспортні пільги:
компенсація за пальне (50 літрів на місяць);
першочергове безоплатне забезпечення автомобілем осіб з інвалідністю (за наявності медичних показань) на термін до десяти років. Після завершення цього терміну авто можна замінити на нове.
Соціальні гарантії:
переважне право на роботу під час скорочення;
працевлаштування у разі ліквідації підприємства;
додаткова відпустка до трьох тижнів;
безкоштовне навчання за місцем роботи в державних навчальних закладах, приватних навчальних закладах і на курсах.
Хоч перелік державних гарантій для Героїв України доволі широкий, деякі законодавчі норми застаріли. Наразі Уряд працює над вдосконаленням законодавчих норм.