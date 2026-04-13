Звання Герой України: які державні гарантії передбачені

Звання Герой України є вищим ступенем відзнаки в нашій державі. Присвоюється Президентом України за здійснення визначного геройського вчинку. Його ім’я вписується в історію України.

Звання Герой України може бути присвоєно, як виняток, посмертно іноземцю, нагородженому орденом Героїв Небесної Сотні, за здійснення визначного геройського вчинку, пов’язаного з відстоюванням конституційних засад демократії, прав і свобод людини під час Революції Гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року).

Героям України передбачені широкі державні гарантії.

Грошові виплати:

одноразова виплата у розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (у 2026 році це – 166 400 грн);

щомісячна виплата у розмірі трьох мінімальних зарплат;

для родин загиблих Героїв України щомісячна виплата – у розмірі однієї мінімальної зарплати.

Житлові гарантії:

першочергове забезпечення житлом. У серпні 2024 року Президент Володимир Зеленський підписав Указ про надання житла громадянам, які отримали звання “Герой України” за героїчний вчинок під час російсько-української війни. У разі смерті Героя України отримати житло можуть члени його родини. Для тих, хто отримав орден Держави, така винагорода законом не передбачена;

безоплатний капітальний ремонт квартири чи будинка;

звільнення від плати за оформлення документів при приватизації житла.

Комунальні та побутові пільги:

звільнення від квартирної плати, від оплати комунальних послуг, від оплати скрапленого балонного газу для побутових потреб, від плати за користування домашнім телефоном, позавідомчою охоронною сигналізацією житла

Медичні гарантії:

безкоштовне лікування, ліки та санаторно-курортне оздоровлення;

виготовлення зубних протезів (крім із дорогоцінних металів);

Транспортні пільги:

компенсація за пальне (50 літрів на місяць);

першочергове безоплатне забезпечення автомобілем осіб з інвалідністю (за наявності медичних показань) на термін до десяти років. Після завершення цього терміну авто можна замінити на нове.

Соціальні гарантії:

переважне право на роботу під час скорочення;

працевлаштування у разі ліквідації підприємства;

додаткова відпустка до трьох тижнів;

безкоштовне навчання за місцем роботи в державних навчальних закладах, приватних навчальних закладах і на курсах.

Хоч перелік державних гарантій для Героїв України доволі широкий, деякі законодавчі норми застаріли. Наразі Уряд працює над вдосконаленням законодавчих норм.