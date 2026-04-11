Віктор Орбан погрожує угорцям “небезпекою”, якщо вони усунуть його від влади

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до нації за два дні до вирішальних виборів та заявив, що він є найнадійнішим кандидатом, і що його усунення після 16 років перебування на посаді поставить націю під загрозу.

Про це повідомляє Вloomberg.

“Зараз ми стикаємося з небезпекою втратити все, що ми разом побудували”, – заявив Орбан у п’ятницю вранці на своїй сторінці в соціальних мережах.

Він заявив, що “іноземні розвідувальні служби” втручаються у вибори, щоб посіяти “хаос”. При цьому Орбан не надав реальних доказів своїм твердженням.

Напередодні виборів в Угорщині, які відбудуться вже завтра, 12 квітня, все більш помітну роль починає відігравати молоде покоління, яке виросло вже за правління прем’єр-міністра Віктора Орбана. Саме ця група виборців стає одним з головних джерел підтримки опозиції, а частина молодих угорців прямо заявляє, що в разі переобрання Орбана розглядають варіант еміграції.

Чинний глава уряду, який перебуває при владі вже 16 років, зараз стикається з найсерйознішим викликом за всі роки правління. Соціологічні дослідження вказують на зростання популярності його суперника – Петера Мадьяра та його партії “Тіса”, яка останнім часом активно набирає підтримку серед угорської молоді.

За оцінками соціологів, саме молодь сьогодні найбільш критично налаштована до правлячої партії “Фідес”. В експертному середовищі зазначають, що її порядок денний гірше відображає інтереси молодого покоління. Особливу роль відіграють студенти, як одна з найактивніших і політично чутливих груп. За умови високої явки вони здатні значно вплинути на результати голосування і навіть допомогти невеликим партіям подолати прохідний бар’єр у парламент.