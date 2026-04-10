Як не потрапити на гачок спецслужб рф?

Щоб не стати інструментом у руках спецслужб РФ, важливо розуміти їхні методи вербування та дотримуватися правил цифрової та особистої безпеки. Ворог часто використовує маніпуляції, грошові винагороди або шантаж, щоб залучити громадян (особливо молодь) до підпалів, диверсій чи збору даних.
Основні методи вербування
- Гроші за «прості» завдання: Пропозиції в соцмережах або Telegram-каналах заробити швидкі гроші за фотографування об’єктів, підпал автівок військових чи релейних шаф на залізниці.
- Використання «втемну»: Вас можуть просити виконати нібито невинне доручення (передати пакунок, перевірити адресу), яке насправді є частиною підготовки до теракту чи диверсії.
- Шантаж та погрози: Тиск через компрометуючу інформацію або погрози життю та здоров’ю близьких.
- Маніпуляція на емоціях: Використання ідеологічних розбіжностей, образ або фальшивого почуття «справедливості».
Як захистити себе
- Будьте обережні з незнайомцями: Не вступайте в переписку з невідомими особами, які пропонують сумнівну роботу або просять надіслати фото локацій, військової техніки чи інфраструктури.
- Дотримуйтесь цифрової гігієни: Налаштуйте приватність у месенджерах, не поширюйте персональні дані та не переходьте за підозрілими посиланнями.
- Критично оцінюйте пропозиції: Якщо за елементарну дію пропонують велику суму — це майже завжди пастка ворожих спецслужб.
- Розповідайте близьким: Якщо ви відчуваєте тиск або отримали підозрілу пропозицію, обов’язково повідомте про це батькам, вчителям або друзям.
Куди звертатися у разі небезпеки
Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу активність:
- Поліція: Телефонуйте за номером 102.
- Служба безпеки України (СБУ):
- Гаряча лінія: 0-800-501-482.
- Чат-бот у Telegram: «Stop Russian War» або спеціалізований бот «Спали ФСБешника».
- Пам’ятайте, що добровільне повідомлення правоохоронцям про спроби вербування та відмова від виконання завдань звільняє від кримінальної відповідальності.