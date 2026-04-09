На Закарпатті відбулась зустріч Президента України із нашою українською угорською громадою (ВІДЕО)

Зустрівся з представниками угорської громади Закарпаття, зокрема з військовими. Поспілкувалися, багато тем важливих обговорили. Передусім підготовку до наступної зими, релокацію бізнесу, участь місцевого самоврядування в наповненні бюджету, повернення додому українців з-за кордону та реабілітацію воїнів і ветеранів.

Дякую за цю зустріч. Дякую за стійкість протягом цієї складної зими й підтримку фронту, а військовим – за всі зусилля щодо захисту України, нашого неба, критичної та цивільної інфраструктури від російських атак. Відзначив воїнів нагородами. Дякую за службу.

Сьогодні ми з нашими громадами. Зустріч Конгресу місцевих та регіональних влад – були наші урядовці, парламентарі брали участь. Також тут, на Закарпатті, була зустріч із нашою українською угорською громадою. Важливо, що є увага й повага для всіх спільнот в Україні.

Передусім я подякував кожній громаді, яка була цією зимою активною та була ефективною. Ми пройшли цю зиму завдяки всім нашим людям, які працюють на нашу державу, на свою громаду, які фахові в енергокомпаніях та в комунальних службах. Я хочу подякувати всім вам.

Добре спрацював бізнес – постачання, логістика. Реально це наш спільний державний успіх, що плани Росії на зиму були зірвані. Зараз ми вже почали готуватись на наступну зиму. Треба не втрачати час. Хоч складно забезпечити всі потреби через блокування європейських коштів для України – тих коштів, які мали піти і на відновлення, і на новий захист на зиму, і на розбудову альтернативних мереж і генерації.

Зараз ідемо на внутрішньому ресурсі, але ми працюємо з партнерами, щоб розблокувати цей ключовий пакет підтримки. Важливо, щоб наші громади теж були активними, говорили партнерам на своєму рівні – громадам-партнерам, – чому блокувати підтримку для нас – для України – це суто робота на Росію.