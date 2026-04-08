Спецпризначенці ГУР нейтралізували останній залізничний пором окупантів у Керчі

У ніч з 5 на 6 квітня 2026 року майстри Департаменту активних дій ГУР МО України ударами БпЛА вивели з ладу “славяніна” — останній залізничний пором окупаційної армії в Керченській протоці, що лишався на плаву.

“славянін” відігравав важливу роль у забезпеченні російського військового контингенту в тимчасово окупованому Криму паливно-мастильними матеріалами, озброєнням, військовою технікою та боєприпасами.

Нагадаємо: в березні цього року спецпризначенці ГУР вивели з ладу інший залізничний паром окупантів — “авангард” та завдали “славяніну” пошкоджень.

Системне винищення логістичних спроможностей агресора триває!

